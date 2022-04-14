Жулин высказался о возможном завершении карьеры Валиевой

Тренер по фигурному катанию, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин обсудил с порталом Sport24 возможное завершение профессиональной карьеры российской спортсменки Камилы Валиевой.

«Если Камила решит закончить профессиональную карьеру, то она несколько лет еще покатается как любитель, чтобы что-то заработать. Это было бы разумно», — цитирует Жулина «Политика Сегодня».

Он обратил внимание на то, что сейчас у всех российских спортсменов наблюдается недостаток мотивации, поскольку то подвешенное состояние, в котором они находятся, не дает никакого стимула стремиться выступать и бороться за награды.

«Мы привыкли стремиться к тому, чтобы участвовать на чемпионате Европы, мира и Олимпийских играх. Это всегда была моя цель и моих спортсменов. А что будет дальше в мире — непонятно», — добавил собеседник издания.