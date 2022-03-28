Жулин отреагировал на слова Щербаковой о вероятном окончании карьеры

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин обсудил с «Чемпионатом» слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о возможном завершении спортивной карьеры по окончании сезона.

Жулин заметил, что сейчас сложилась ситуация, когда вообще ничего не понятно. Все находится на эмоциях и испытывают ужас от того, что будет происходить завтра, поскольку каждый день что-то меняется.

«Я бы сейчас сидел ровно на мягкой части своего тела, не обращая внимания ни на слова Ани, ни на что. Как все кончится, будем дальше смотреть», — цитирует Жулина «Газета.ru».