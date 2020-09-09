Жулин: конфликта между Загитовой и Медведевой создан для пиара «Ледникового периода»

Слухи о ссоре спортсменок появились после того, как стало известно, что им вместе предлагали вести «Ледниковый период», однако соглашение было достигнуть только с Загитовой.

Чемпион мира по фигурному катанию Александр Жулин полагает, что спортсменки отлично ладят друг с другом, а их конфликт ненастоящий. Цель выдумки — пиар шоу «Ледниковый период», уверен Жулин. По его словам, совместное ведение фигуристками шоу является отличной идеей. Об этом написал сайт Lenta.ru.

«Я уверен, что конфликта между Загитовой и Медведевой нет. Это все придумано для популяризации передачи „Ледниковый период“. Но, конечно, это было бы прекрасно. Во-первых, народ бы включал телевизор, потому что думали, что есть конфликт между девчонками. Во-вторых, это две красавицы. Это была бы отличная идея, я поддерживаю ее», —заявил Жулин.