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    09 сентября 2020, 14:35

    Жулин: конфликта между Загитовой и Медведевой создан для пиара «Ледникового периода»

    Анастасия Кременчугская

    Александр Жулин, чемпион мира по фигурному катанию, тренер, в беседе с сайтом «Sport24» прокомментировал конфликт между российскими фигуристками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.
    Жулин: конфликта между Загитовой и Медведевой создан для пиара «Ледникового периода»

    Слухи о ссоре спортсменок появились после того, как стало известно, что им вместе предлагали вести «Ледниковый период», однако соглашение было достигнуть только с Загитовой.

    Чемпион мира по фигурному катанию Александр Жулин полагает, что спортсменки отлично ладят друг с другом, а их конфликт ненастоящий. Цель выдумки — пиар шоу «Ледниковый период», уверен Жулин. По его словам, совместное ведение фигуристками шоу является отличной идеей. Об этом написал сайт Lenta.ru.

    «Я уверен, что конфликта между Загитовой и Медведевой нет. Это все придумано для популяризации передачи „Ледниковый период“. Но, конечно, это было бы прекрасно. Во-первых, народ бы включал телевизор, потому что думали, что есть конфликт между девчонками. Во-вторых, это две красавицы. Это была бы отличная идея, я поддерживаю ее», —заявил Жулин.

    Новости SMI.FM