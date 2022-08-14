Жулин извинился за фейк об уходе Кацалапова и Синициной из фигурного катания

Тренер олимпийских чемпионов по парному фигурному катанию 2022 года Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин извинился за дезинформацию в беседе с журналистом ТАСС.

Ранее он заявил, что спортсмены решили завершить карьеру. Однако Синицина быстро опровергла его слова.

«Мы таких заявлений не делали. Мы ни о чем не объявляли», — заявила она.

Жулин публично извинился за свои слова. Он сказал, что неверно сориентировался в ситуации. По словам Жулина, его поставили в дурацкую ситуацию. Тренер сказал, что он принял новость за слова Кацалапова. Однако спортсмен быстро позвонил Жулину и опроверг слухи о завершении карьеры.

«Соответственно, можно сделать вывод, что это фейковая новость, никто [карьеру] не завершал», — подытожил Жулин.

Он сделал опровержение и извинился за ложную информацию в кратчайшие слухи. Новость о якобы уходе из большого спорта Синициной и Кацалапова опубликовали со слов Жулина 14 августа, в 15:40 по московскому времени. Весть о публичных извинениях тренера появилась в тот же день, в 16:44.