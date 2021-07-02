Жозе Моуринью спрогнозировал четвертьфинал Евро-2020

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью дал свой прогноз на четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по футболу. Он полагает, что сборналя Италии может претендовать на победу, рассказал сайт «Экономика сегодня».

Также, по словам португальца, в полуфинал выйдут англичане. Подобная участь ожидает и датчан. Кроме того, Моуринью уверен, что Испания обыграет Швейцарию. Этот матч, по его словам, должен быть зрелищным.

Напомним, матч Испания — Швейцария состоится 2 июля в 19:00 по московскому времени. Позже в этот день пройдет встреча сборных Бельгии и Италии, начало — в 22:00.