«Живите спортом, это круто!» Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Одинцове

Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Одинцове. Он показал, что этот вид спорта все чаще привлекает молодых людей.

Юлии Антипиной 30 лет. На спортивном фестивале по скандинавской ходьбе девушка стала самой молодой участницей. Сама Юля не считает, что этот вид спорта подходит для возрастных спортсменов. Ведь увлекаться им она стала благодаря ровесникам.

«У спорта нет возраста. Если вам нравится этот вид спорта, не важно, сколько вам лет — занимайтесь! Мне очень нравится, что задействованы 90% мышц. Я чувствую, что у меня задействовано все», — отметила Юлия Антипина.

Источник фото: телеканал «360»

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Более 150 спортсменов преодолели 13 километров: три круга по пересеченной местности. Основные правил всего два: не бежать и не забывать про палки — они должны принимать участие в ходьбе, просто так нести их нельзя.

«Дистанцию мы выбрали непростую, семь бугров, здесь много сложных подъемов и спусков, которые уравняют людей. Выиграет тот, кто более функционален и техничен. Основная идея — это не временной показатель, основная идея, чтобы человек рассчитал свои силы», — рассказал главный судья соревнований Александр Мамонтов.

Источник фото: телеканал «360»

Скандинавская ходьба становится все популярнее у россиян. Так, в начале этого года ее включили в официальный список видов спорта России, и она стала дисциплиной спортивного туризма. Но не все участники соревнований пришли на фестиваль из спортивного интереса. Некоторые просто гуляют — для себя и своего здоровья.

Источник фото: телеканал «360»

Самое сложное — не выдохнуться на середине дистанции. В среднем один круг спортсмены проходили за 35-40 минут. А значит, надо рассчитать силы на два часа интенсивной ходьбы. У Юли это получилось без проблем.

Самые быстрые спортсмены соревнования по скандинавской ходьбе получили медали и кубки.