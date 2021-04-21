Жительница Петербурга рассказала о планах пробежать в 67 лет 10 марафонов за 10 дней

Пенсионерка из Петербурга Ольга Кацапова в возрасте 67 лет собирается пробежать 10 марафонов за 10 дней. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

Юность Ольги была связана со спортом, она занималась гимнастикой. Однако затем она надолго забросила любимое дело. Лишь в 58 женшина опять начала тренироваться. Уже в 60 лет она стала участвовать в официальных стартах.

Через три года она приняла участие в соревнованиях «Длинные аллеи», где пробежала 63,3 километра. Через год она побила этот рекорд, преодолев 161,8 километров. 11 июня Ольга Кацапова пробежит марафон по маршруту Псков — Изборск — Печоры — Пушкинские Горы — Великий Новгород.

«По плану я буду бежать каждый день без остановок. Ночевать мы будем либо в отелях, либо в палатках. В основном это расстояния 42 — 56 километров в день. Пробегая по городам Псков, Изборск, Печоры мы посетим памятные места, которые посвящены благоверному князю Александру Невскому», — рассказала женщина.