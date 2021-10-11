Жительница Казани подала заявление в суд на футболиста «Зенита»

Жительница Казани подала исковое заявление в суд о признании нападающего питерского «Зенита» Сердара Азмуна отцом и взыскании с него алиментов. Первое заседание запланировано на 8 декабря, сообщил «Петербургский дневник».

Истица попросит суд в первом заседании назначить проведение генетической экспертизы для установления отцовства. Весной 2021 года у женщины родилась дочь.

Юрист Андрей Дмитриев, представляющий интересы истицы, рассказал, что после рождения ребенка в мае 2021 года Сердар Азмун не признал отцовство добровольно, но ежемесячно перечисляет по 12 000 рублей на девочку ее матери.

«У меня нет сомнения в том, что отцом малышки является Азмун, я видел ребенка, он как две капли воды похож на него. И сам футболист в этом не сомневается, есть сообщения, где он рекомендует назвать дочку конкретным именем. Проблема в том, что он может покинуть Россию, подписав в ближайшее время контракт с одним из европейских клубов, и тогда провести генетическую экспертизу, установить отцовство и привлечь его к ответственности будет затруднительно», — рассказал Андрей Дмитриев.

По словам юриста, футболист познакомился с жительницей Казани в 2018 году, когда выступал за местный «Рубин». Их отношения не прекратились после переезда форварда в Санкт-Петербург.

Интерес к иранскому нападающему «Зенита» проявляют многие европейские клубы. Видеть футболиста в своих рядах хотели и во французском «Лионе».