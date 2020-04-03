Жительница Якутии пробежала полумарафон в квартире

«Первые пять километров кот пытался бегать со мной. На девятом километре я почувствовала легкую тошноту и головокружение, хотелось рвануть на улицу и увидеть линию горизонта», — рассказала женщину.

Бегунья также пожаловалась на нехватку воздуха так же, как в манежах и спортзалах, но в условиях карантина ей больше ничего не оставалось, кроме как бегать дома.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс рассказал, что домашние питомцы могут поднять настроение во время карантина. По его словам, «если человек видит в домашнем животном возможность, например, выходить на улицу, или с кем-то пообщаться, когда больше не с кем, то тогда это будет его наполнять энергией».

«Нужно сейчас искать возможности во всем, что нас окружает. Большинство людей, к сожалению, сосредоточены на отсутствии каких-то возможностей и поэтому у них сил не хватает искать их присутствие», — заключил психолог.