Спорт 12 августа 2023, 13:07 Жители Барнаула попали в Книгу рекордов России за самые массовые отжимания Более 3,5 тысячи барнаульцев установили рекорд России по массовому отжиманию push-up

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Барнаульцы установили рекорд России по одновременному отжиманию. В День физкультурника в парк спорта Алексея Смертина пришли несколько тысяч человек, написало издание «Вечерний Барнаул».

«В итоге одновременно десять отжиманий выполнили 3635 барнаульцев», — сообщило СМИ.

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Жители установили рекорд по одновременному выполнению нормативов комплекса ГТО, несмотря на дождь. Каждому участнику вручили сертификат.

Достижение официально зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, написало радио «КП».

«Выложились все и проявили себя как одна большая команда», — заявил он.

Ранее россияне установили рекорд по самой массовой медитации в рамках 9-го Международного дня йоги. Поклонники здорового образа жизни откликнулись на призыв Relax FM и собрались на территории музея-заповедника «Царицыно», всего пришли более тысячи человек. Они отметили, что мероприятие было масштабным и очень душевным.