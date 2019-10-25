Житель Истры выиграл первенство по кикбоксингу. Парню всего 11 лет

Юные чемпионы по кикбоксингу привезли в городской округ Истра три золотых, одну серебряную и две бронзовые медали. О том, как тренируется один из спортсменов, узнал корреспондент «360».

Само первенство прошло в Мытищах. Одно из призовых мест привез Даниил Артамонов. Парень в кикбоксинге с восьми лет. Тренируется ежедневно. Хочет стать мастером спорта. Говорит, что крайний бой был не особо сложным, но поработать на ринге пришлось.

Источник фото: телеканал «360»

Поддерживает Даниила его мама — Галина. Раньше она и сама уделяла много времени кикбоксингу. Тренировалась для себя и подавала правильный пример сыну. Настраивать парня в сторону боевых дисциплин не пришлось. Спортивную секцию выбирал самостоятельно.

«Мы тоже пошли, мол, пойдем, Дань, мы посмотрим. Понравится, так понравится. Нет, значит нет. Понравилось, отлично, пошел. И начал ходить», — поделилась Галина.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина ездит с сыном на все соревнования. Поддерживает Даниила даже во время боя. Иногда боится, что за громкие выкрики ее могут удалить с площадки. Но что поделать. Мать есть мать.

Тренировки будущего чемпиона практически круглосуточные. Мало того, что он в зале ежедневно, так еще и дома готовится к предстоящим соревнованиям.

По словам тренера, Даниил показывает достойные результаты для своих 11 лет. И с каждым турниром получает новый опыт. Уже и стиль свой вырабатывается. В будущем сможет уверенно выступать на профессиональном ринге.

Источник фото: телеканал «360»

«Даниил молодец. Скажем так, у него способность двигаться на ногах, чувство дистанции, чувство тайминга. Хоть ему и не так много лет, но он лучший в нашем зале, на самом деле. Вот именно видение боя. Он работает, можно сказать, не по годам», — рассказал Эмин Асланов, тренер по кикбоксингу.

«Глебовский поджигатель». В поселке недалеко от Истры завелся пироман Подробнее

В декабре этого года спортсмены отправятся в Санкт-Петербург на всероссийский турнир «Кубок Петра». А уже в 2020 году начнется подготовка к чемпионату России.