  • Житель Истры выиграл первенство по кикбоксингу. Парню всего 11 лет

    25 октября 2019, 17:05

    Артем Серобян, Евгения Остапенко

    Юные чемпионы по кикбоксингу привезли в городской округ Истра три золотых, одну серебряную и две бронзовые медали. О том, как тренируется один из спортсменов, узнал корреспондент «360».

    Само первенство прошло в Мытищах. Одно из призовых мест привез Даниил Артамонов. Парень в кикбоксинге с восьми лет. Тренируется ежедневно. Хочет стать мастером спорта. Говорит, что крайний бой был не особо сложным, но поработать на ринге пришлось.

    Житель Истры выиграл первенство по кикбоксингу. Парню всего 11 лет | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Поддерживает Даниила его мама — Галина. Раньше она и сама уделяла много времени кикбоксингу. Тренировалась для себя и подавала правильный пример сыну. Настраивать парня в сторону боевых дисциплин не пришлось. Спортивную секцию выбирал самостоятельно.

    «Мы тоже пошли, мол, пойдем, Дань, мы посмотрим. Понравится, так понравится. Нет, значит нет. Понравилось, отлично, пошел. И начал ходить», — поделилась Галина.

    Житель Истры выиграл первенство по кикбоксингу. Парню всего 11 лет | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Женщина ездит с сыном на все соревнования. Поддерживает Даниила даже во время боя. Иногда боится, что за громкие выкрики ее могут удалить с площадки. Но что поделать. Мать есть мать.

    Тренировки будущего чемпиона практически круглосуточные. Мало того, что он в зале ежедневно, так еще и дома готовится к предстоящим соревнованиям.

    По словам тренера, Даниил показывает достойные результаты для своих 11 лет. И с каждым турниром получает новый опыт. Уже и стиль свой вырабатывается. В будущем сможет уверенно выступать на профессиональном ринге.

    Житель Истры выиграл первенство по кикбоксингу. Парню всего 11 лет | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Даниил молодец. Скажем так, у него способность двигаться на ногах, чувство дистанции, чувство тайминга. Хоть ему и не так много лет, но он лучший в нашем зале, на самом деле. Вот именно видение боя. Он работает, можно сказать, не по годам», — рассказал Эмин Асланов, тренер по кикбоксингу.

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