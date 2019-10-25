Житель Истры выиграл первенство по кикбоксингу. Парню всего 11 лет
Само первенство прошло в Мытищах. Одно из призовых мест привез Даниил Артамонов. Парень в кикбоксинге с восьми лет. Тренируется ежедневно. Хочет стать мастером спорта. Говорит, что крайний бой был не особо сложным, но поработать на ринге пришлось.
Поддерживает Даниила его мама — Галина. Раньше она и сама уделяла много времени кикбоксингу. Тренировалась для себя и подавала правильный пример сыну. Настраивать парня в сторону боевых дисциплин не пришлось. Спортивную секцию выбирал самостоятельно.
«Мы тоже пошли, мол, пойдем, Дань, мы посмотрим. Понравится, так понравится. Нет, значит нет. Понравилось, отлично, пошел. И начал ходить», — поделилась Галина.
Женщина ездит с сыном на все соревнования. Поддерживает Даниила даже во время боя. Иногда боится, что за громкие выкрики ее могут удалить с площадки. Но что поделать. Мать есть мать.
Тренировки будущего чемпиона практически круглосуточные. Мало того, что он в зале ежедневно, так еще и дома готовится к предстоящим соревнованиям.
По словам тренера, Даниил показывает достойные результаты для своих 11 лет. И с каждым турниром получает новый опыт. Уже и стиль свой вырабатывается. В будущем сможет уверенно выступать на профессиональном ринге.
«Даниил молодец. Скажем так, у него способность двигаться на ногах, чувство дистанции, чувство тайминга. Хоть ему и не так много лет, но он лучший в нашем зале, на самом деле. Вот именно видение боя. Он работает, можно сказать, не по годам», — рассказал Эмин Асланов, тренер по кикбоксингу.
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В декабре этого года спортсмены отправятся в Санкт-Петербург на всероссийский турнир «Кубок Петра». А уже в 2020 году начнется подготовка к чемпионату России.