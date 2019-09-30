Житель Дубны занял первое место на триатлоне в Казани

Житель Дубны Илья Медведев преодолел изнурительную и экстремальную трассу на триатлоне в Казани. В своей возрастной категории он занял первое место.

Проплыть около двух километров, проехать по горам на велосипеде 180 и в конце — самая малость, пробежать еще 42 000 метров. Такой маршрут под силу только хорошо подготовленному спортсмену, такому как Илья Медведев.

Илья совсем недавно вернулся с марафона. Поэтому, как он сказал, сегодня — восстановительная тренировка. Она включает в себя разминку, бег на 7 километров и несколько силовых упражнений. Обычный план тренировок на неделю: один выходной, один восстановительный, и 5 дней по две тренировки, который включает в себя 2 тренировки в зале, тренировка на выносливость, интенсивные тренировки.

С 9 лет Илья занимался лыжными гонками. Поэтому, многие упражнения из этого вида спорта. Сейчас он работает тренером в детской спортивной школе. А идеей пройти свой первый триатлон он загорелся 6 лет назад, когда увидел по телевизору «Айронмэн на Гавайях».

Это уже четвертая «Железная» дистанция, которую преодолел спортсмен. В этот раз, на Триатлоне «ТИМЕРМЭН» Илья занял первое место в своей возрастной категории и пятое в общем зачете. О самых сложных моментах прохождения трассы атлет рассказывает, легко выполняя упражнения.

Конечно же, это бег, так как это уже последний этап и там уже включаются резервы организма. Потому что после велоэтапа ты уже находишься около 7 часов в движении, и после этого надо еще пробежать марафон, который равен 42 километрам.

Илья рассказал, что обычно, водная дистанция составляет почти 4 километра, но так как на тот момент, температура воды в Казани была 16 градусов, а температура воздуха всего + 9, решили сократить ее до 1900 метров. Но от этого трасса не стала более легкой.