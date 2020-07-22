Жирков может перейти в «Локомотив»

По данным портала «Свободная пресса», нынешний контракт спортсмена закончится 1 августа и его продление не предполагается. После игрок может перейти в «Локомотив» в статусе свободного агента.

Ранее бывший футболист «Химок» Роман Широков заявил, что клуб уже входил в Российскую премьер-лигу, а значит, имеет опыт. По его словам, положение команды намного лучше, чем у других участников лиги.