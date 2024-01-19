Спорт 19 января 2024, 14:03 Жирков высказал мнение, что «Зенит» имеет все шансы обойти «Краснодар» в чемпионской гонке РПЛ

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Петербургский «Зенит» имеет все шансы обойти «Краснодар» в чемпионской гонке РПЛ. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший футболист сборной России Юрий Жирков.

Он назвал «Зенит» командой-чемпионом и добавил, что она может сохранить золото.

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«Зенит» — команда-чемпион. Думаю, им по силам справиться с «Краснодаром», — процитировал kp.ru Жиркова.

На данный момент «Зенит» отстает от «Краснодара» на два очка.