19 января 2024, 14:03
Жирков высказал мнение, что «Зенит» имеет все шансы обойти «Краснодар» в чемпионской гонке РПЛ
Петербургский «Зенит» имеет все шансы обойти «Краснодар» в чемпионской гонке РПЛ. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший футболист сборной России Юрий Жирков.
Он назвал «Зенит» командой-чемпионом и добавил, что она может сохранить золото.
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«Зенит» — команда-чемпион. Думаю, им по силам справиться с «Краснодаром», — процитировал kp.ru Жиркова.
На данный момент «Зенит» отстает от «Краснодара» на два очка.
Футбол
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