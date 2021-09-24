Жирков рассказал о планах на будущее

После полученной на Евро-2020 травмы футболист Юрий Жирков не выходил на поле с 12 июня. Его контракт с «Зенитом» закончился, и сейчас он находится в статусе свободного агента. Жирков подтвердил, что был внесен в заявку любительского клуба «Аминьево», и рассказал, как это произошло.

В интервью «Матч ТВ» он назвал эту историю «любопытной». Жирков объяснил, что сначала решил поиграть в хоккей с друзьями.

«Они предлагают — давай за нас и в футбол поиграешь за «Аминьево». Ответил, что бегать на поле пока еще не могу. Тогда, — говорят, — мы тебя заявим за нас, а там посмотрим, как пойдет», — рассказал полузащитник.

Он предположил, что, возможно, придет в свободное от тренировок время.

«Может быть, и сам попрошусь в какую-нибудь команду, чтобы тренироваться с ней. Сейчас нужна именно работа с коллективом», — сказал Жирков.

Он сообщил, что с ногой уже все практически нормально. Полузащитник пока не знает, будет ли заканчивать карьеру.

«Если нового клуба не будет, конечно, завершу ее. Но если поступят предложения, то рассмотрю их. Еще год можно поиграть. Но предложений пока нет», — отметил Жирков.

О том, что Юрий Жирков начнет играть за любительский клуб «Аминьево» сообщил комментатор Василий Уткин. Ранее футболист состоял в командах «Динамо», «Челси», «Анжи», ЦСКА, «Спартаке» и «Зените».