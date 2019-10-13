  • Жирков пожаловался на тяжелую атмосферу перед матчем Россия — Кипр

    13 октября 2019, 13:31

    Алена Макаренко

    Сборная России уже на пороге выхода на чемпионат Европы 2020 года. Осталось выступить на отборочном этапе с Кипром, где жарко и сильная команда. Но ради победы придется потерпеть и потрудиться. В этом уверен полузащитник сборной России Юрий Жирков, сообщила газета «Известия».
    Жирков пожаловался на тяжелую атмосферу перед матчем Россия — Кипр

    «Играть в полноги с тренером Черчесовым не получится». Матч Россия — Кипр выдастся сложным

    Подробнее

    «На Кипре очень тяжелая атмосфера, там очень жарко. Но это не отменяет того, что мы обязаны выходить и играть на победу. Понимаем, что это очень серьезный соперник, к которому надо тщательно подготовиться», — рассказал спортсмен.

    Воспитанники тренера Станислава Черчесова могут завоевать путевку на чемпионат Европы. Сейчас сборная России занимает второе место в своей группе. Чтобы выйти из отборочного этапа, достаточно просто не проиграть Кипру.

    Сборная России набрала 18 очков и пока занимает второе место в группе I. Лидирует Бельгия, у которой на три очка больше. Киприоты получили 10 очков.

    В предыдущем туре Россия обыграла Шотландию со счетом 4:0. Однако это оказалось недостаточным, чтобы квалифицироваться досрочно. Дело в том, что несколькими часами ранее Кипр обыграл в гостях Казахстан. Таким образом, островное государство сохранило шансы на соперничество с Россией за путевку на Евро-2020.