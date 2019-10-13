«Играть в полноги с тренером Черчесовым не получится». Матч Россия — Кипр выдастся сложным Подробнее

«На Кипре очень тяжелая атмосфера, там очень жарко. Но это не отменяет того, что мы обязаны выходить и играть на победу. Понимаем, что это очень серьезный соперник, к которому надо тщательно подготовиться», — рассказал спортсмен.

Воспитанники тренера Станислава Черчесова могут завоевать путевку на чемпионат Европы. Сейчас сборная России занимает второе место в своей группе. Чтобы выйти из отборочного этапа, достаточно просто не проиграть Кипру.

Сборная России набрала 18 очков и пока занимает второе место в группе I. Лидирует Бельгия, у которой на три очка больше. Киприоты получили 10 очков.

В предыдущем туре Россия обыграла Шотландию со счетом 4:0. Однако это оказалось недостаточным, чтобы квалифицироваться досрочно. Дело в том, что несколькими часами ранее Кипр обыграл в гостях Казахстан. Таким образом, островное государство сохранило шансы на соперничество с Россией за путевку на Евро-2020.