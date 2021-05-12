Жирков показал видео пятилетней давности с матерящимся Слуцким

Игрок «Зенита» Юрий Жирков поделился в Instagram архивным видео, на котором бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий разносит его матом в перерыве матча между сборными РФ и Франции в 2016 году. Матч был товарищеский, но наставник российской команды разошелся не на шутку.

«Жир, ну так же нельзя. Нельзя так играть. Вот ты встал в зону, но зона сама же не будет отбирать мяч. Ни вправо, ни влево, ни одного единоборства не выиграл. Тебе же не 18 лет. Когда один из самых опытных игроков так разваливается… Ни отбора, ни атаки», — на повышенных тонах сказал Слуцкий, вставляя практически после каждого предложения матерные слова. Никто из игроков ему не перечит, а Жирков слушает нецензурный разнос с понурым видом.

Подписчики поддержали полузащитника петербургского клуба, но про Слуцкого плохого не сказал никто. Это видео сняли в перерыве товарищеского матча сборных России и Франции в 2016 году. Национальная команда после первого тайма уступала со счетом 0:2. В середине второго тайма Жирков забил гол, но это не спасло российских футболистов от поражения. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу французов.

На прошлой неделе стало известно, что «Зенит» не будет продлевать контракт с Юрием Жирковым.