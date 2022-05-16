Инсайдер рассказал «Чемпионату», что руководство «Химок» не намерено продлевать соглашения с Юрием Жирковым и Павлом Мамаевым.

«Мамаев и Жирков возрастные футболисты, которые получают большую зарплату, но при этом много травмируются. Поэтому в клубе приняли решение не продлевать контракты с игроками», — цитирует источника «Газета.ru».

В текущем сезоне РПЛ Жирков отыграл за команду три матча и не отметился результативными действиями. Мамаев выходил на поле семь раз. Ему также не удалось записать в свой актив ни одной гола.