Жирков больше не сыграет на Евро-2020

Защитник сборной России Юрий Жирков из-за травмы больше не сможет сыграть на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«По Жиркову не могу сказать точный диагноз, но боюсь, что мы потеряли его на весь турнир. Кудряшов сегодня первый раз (полноценно) потренировался с командой, мы его постепенно готовим», — передало РИА «Новости» слова Черчесова.

Он отметил, что Далер Кузяев тоже участвовал в тренировке. Игорь Дивеев после матча пропустил один день. Георгий Джикия вчера пропустил, а сегодня тренировался в легкой форме, отметил тренер. Александр Головин тоже работал в легкой форме.

Юрий Жирков во время матча против команды Бельгии получил повреждение и был заменен на 43-й минуте, уточнила «Газета.ru».

Сборная Испании в своей стартовой игре чемпионата сыграла вничью со Швецией. Впервые на Евро-2020 был зафиксирован матч, в котором не было забито ни одного гола. Известно, что в последние дни подготовки к игре в обеих командах было выявлено по два случая заражения коронавирусом.