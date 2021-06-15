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    15 июня 2021, 14:36

    Жирков больше не сыграет на Евро-2020

    Анастасия Калинина

    Защитник сборной России Юрий Жирков из-за травмы больше не сможет сыграть на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    Жирков больше не сыграет на Евро-2020

    «По Жиркову не могу сказать точный диагноз, но боюсь, что мы потеряли его на весь турнир. Кудряшов сегодня первый раз (полноценно) потренировался с командой, мы его постепенно готовим», — передало РИА «Новости» слова Черчесова.

    Он отметил, что Далер Кузяев тоже участвовал в тренировке. Игорь Дивеев после матча пропустил один день. Георгий Джикия вчера пропустил, а сегодня тренировался в легкой форме, отметил тренер. Александр Головин тоже работал в легкой форме.

    Юрий Жирков во время матча против команды Бельгии получил повреждение и был заменен на 43-й минуте, уточнила «Газета.ru».

    Сборная Испании в своей стартовой игре чемпионата сыграла вничью со Швецией. Впервые на Евро-2020 был зафиксирован матч, в котором не было забито ни одного гола. Известно, что в последние дни подготовки к игре в обеих командах было выявлено по два случая заражения коронавирусом.