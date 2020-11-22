Жириновский назвал поражение сборной России местью Черчесову за Дзюбу

Депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский связал плохую игру российских футболистов с местью за отстранение Дзюбы. В четверг сборная Сербии разгромила сборную РФ со счетом 5:0.

«Во-первых, Дзюбу убрали. В какой-то степени команда мстила тренеру, что он незаслуженно убрал капитана команды. Второе — состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся», — рассказал он в эфире программы «Соловьев Livе» на YouTube.

Политик также отметил, что никто не поставил футболистам задачу обыграть сборную Сербии и войти в Лигу нации. К тому же он считает, что спортсмены уже «насытились деньгами» и им не хватает мотивации.

За неудачную игру команды извинился капитан Георгий Джикия. Он попросил прощения у всех, кто видел «этот позор». В этот раз спортсмены играли без нападающего Артема Дзюбы, уточняет ИА Nation News. Его от игр на время отстранил тренер Станислав Черчесов. Такое решение он принял после разгоревшегося скандала вокруг опубликованного интимного ролика с участием Дзюбы.

Тем не менее спортивный комментатор Алексей Андронов уверен, что поражение произошло не из-за Дзюбы. По его мнению, у команды нет достойного вратаря.