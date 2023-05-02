Эксклюзив 02 мая 2023, 12:45 «Жил профессией». Дадыгин рассказал, каким был спортивный журналист Андрей Малосолов «ВКонтакте»

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Спортивный журналист и общественный деятель Андрей Малосолов очень любил футбол, свою профессию и всегда прямо говорил о проблемах в спорте. Спортивный обозреватель Сергей Дадыгин поделился с «360» воспоминаниями о коллеге.

«Есть такие журналисты, которые обтекаемо пишут о проблемах, а он вот без обиняков, что называется. Очень часто резал правду матку и не боялся поднимать острые темы», — рассказал Дадыгин.

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По словам обозревателя, Малосолов был справедливым человеком. Поддерживал болельщиков и буквально жил своей профессией, которая давала ему импульс.

«Это больше дело, когда ты занимаешься любимым делом, вот Андрей занимался любимым делом», — заключил Дадыгин.

По информации СМИ, спортивный журналист Андрей Малосолов умер в 50 лет. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Он известен по работе в газете «Комсомольская правда» и РИА «Новости». Также был автором двух передач на «РадиоСпорт FM» и передачи на радио «Спорт».