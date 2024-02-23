Спорт 23 февраля 2024, 16:21 Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы состоялась в Швейцарии «Аталанта» Миранчука сразится со «Спортингом» в 1/8 финала Лиги Европы Michele Maraviglia/Keystone Press Agency/globallookpress

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В швейцарском Ньоне провели жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025. О ее результатах сообщило РИА «Новости».

Футболисты итальянского клуба «Аталанта», включая российского полузащитника Алексея Миранчука, сыграют с португальской командой «Спортинг» в 1/8 финала Лиги Европы.

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Жеребьевка состоялась накануне в штаб-квартире УЕФА, расположенной Швейцарии. В ней участвовали восемь победителей группового этапа Лиги Европы и победители раунда плей-офф за выход в 1/8 финала.

По результатам жеребьевки, «Спарта» встретится с «Ливерпулем», «Марсель» — с «Вильярреалом», «Рома» — с «Брайтоном», «Бенфика» — с «Рейнджерс», «Фрайбург» — с «Вест Хэмом», «Карабах» — с «Байером» и «Милан» со «Славией».

Первые игры 1/8 финала намечены на 7 марта, ответные проведут 14 марта.

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