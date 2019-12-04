Жеребьевка Гран-при по фигурному катанию прошла без российских спортсменок

Поскольку ученицы Этери Тутберидзе не присутствовали в зале, за них вытянули номера американка Брэди Теннел и японка Рика Кихира. Помимо жеребьевки, российские фигуристки пропустили первую официальную тренировку в рамках финала Гран-при.

Соревнования стартуют 5 декабря в Турине.