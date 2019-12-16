Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА завершилась в Швейцарии

Немецкий «Байер» сыграет с португальским «Порту», а английский «Вулверхэмптон» — с испанским «Эспаньол». Футбольный клуб «Олимпиакос» из Греции встретится с «Арсеналом» из Англии в то время, как «Спортинг» из Португалия — с командой из Турции «Истанбул Башакшехир».

Российский футбол впервые за 18 лет остался без евровесны Подробнее

Остальные команды сойдутся таким образом: «Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Нидерланды); «Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия); АПОЭЛ (Кипр) — «Базель» (Швейцария); «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания); «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — ЛАСК (Австрия); «Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия); «Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия); «Айнтрахт» (Германия) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия); «Шахтер» (Украина) — «Бенфика» (Португалия); «Вольфсбург» (Германия) — «Мальме» (Швеция); «Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия); «Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия).

По информации издания, этой первый раз за 18 лет, когда российские команды не попали плей-офф еврокубков.

Ранее ФК «Краснодар» проиграл испанскому «Хетафе» со счетом 0:3. Это поражение помешало команде выйти в плей-офф турнира.