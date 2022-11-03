Жерар Пике объявил о завершении карьеры футболиста | 360°

Спорт 03 ноября 2022, 21:36 Жерар Пике объявил о завершении карьеры футболиста Защитник «Барселоны» Жерар Пике покидает клуб и завершает карьеру футболиста РИА "Новости"

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Футболист «Барселоны» Жерар Пике объявил, что покидает клуб и завершает карьеру. Об этом он сообщил в ностальгическом видео, которое опубликовал в соцсетях.

Он сказал, что все его детские мечты сбылись, и он принял решение «заканчивать этот путь».

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«Я всегда говорил, что для меня нет никаких команд, кроме "Барселоны". Так и будет», — подчеркнул Пике.

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Он сообщил, что в субботу пройдет последний матч с его участием на стадионе «Камп Ноу». После этого испанец планирует стать обычным болельщиком.

Пике пообещал передать любовь к «Барселоне» своим детям так же, как когда-то это сделала его семья.

Всего спортсмен сыграл 768 матчей и завоевал 36 наград, подсчитало издание «Спорт-Экспресс».

За годы в «Барселоне» защитник восемь раз побеждал в чемпионате Испании, семь раз становился обладателем Кубка страны и шесть раз — Суперкубка страны, а также три раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Кроме этого, в составе сборной страны Пике становился чемпионом мира и Европы.