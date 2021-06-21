Женскую сборную России по регби встретили в аэропорту после успешного отбора на Олимпиаду

Российские регбистки впервые в истории отобрались на Олимпийские игры. В московском аэропорту им устроили торжественную встречу: девушкам подарили цветы и поздравили с успехом.

Ранее председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев называл участие спортсменок в Олимпиаде ожидаемым. Артемьев подчеркнул, что российская команда сейчас в оптимальном составе. Все спортсменки, по его словам, оправились от травм, которые их преследовали несколько лет.

«Сейчас у нас самый сильный состав по олимпийскому регби-7 за последние лет пять-шесть, а может, даже за 10 лет. Мы ждали этой победы», — заявил глава федерации. Артемьев подчеркнул, что Россия сейчас входит в топ-5 лучших команд мира и уступает только Новой Зеландии, Австралии, Канаде и США.

Регби-7 впервые вошло в календарь международных соревнований в 2016 году, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В этом году в Токио поедут 12 российских регбисток. Более половины из них выступают за ЦСКА.