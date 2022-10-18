Женскую баскетбольную сборную не допустили к участию в отборе к чемпионату Европы 2023 года | 360°

18 октября 2022, 14:31
Женскую баскетбольную сборную не допустили к участию в отборе к чемпионату Европы 2023 года
Российская женская сборная по баскетболу не сможет принять участие в отборе к чемпионату Европы 2023 года. Такое заявление озвучила Международная федерация баскетбола (FIBA), написало РИА ФАН.
Решение было принято из-за начала проведения спецоперации России на территории Украины.
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Помимо российской сборной отбор пропустит и сборная из Белоруссии.
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