Женскую баскетбольную сборную не допустили к участию в отборе к чемпионату Европы 2023 года | 360°

Спорт

18 октября 2022, 14:31

Женскую баскетбольную сборную не допустили к участию в отборе к чемпионату Европы 2023 года

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Российская женская сборная по баскетболу не сможет принять участие в отборе к чемпионату Европы 2023 года. Такое заявление озвучила Международная федерация баскетбола (FIBA), написало РИА ФАН.

Решение было принято из-за начала проведения спецоперации России на территории Украины.

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Помимо российской сборной отбор пропустит и сборная из Белоруссии.

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