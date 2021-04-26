Женское ММА официально признали видом спорта в России

Женское ММА было признано официальной спортивной дисциплиной в России, сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. Теперь россиянки, которые будут официально наравне с мужчинами отбираться в национальную сборную, получат возможность выполнить спортивные мастерские звания.

Факт признания в стране женского ММА Габдуллин назвал долгожданным событием.

«Хочу поздравить всех причастных с этим долгожданным событием, которое стало вехой и важным итогом сложной и кропотливой работы. Отдельное спасибо Минспорту за поддержку нашего вида спорта и возможность развивать на официальном уровне новую дисциплину», — цитирует слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

MMA, как отметил Габдуллин, практикуется во многих других странах, но нашим сборным, конечно, конкурировать на мировом уровне сложнее. При этом он добавил, что «это не значит, что наши девушки слабые».

По словам Габдуллина, в мире уже 5-8 лет культивируется этот вид спорта, как официальный, ведется отбор. Он добавил, что в «тестовом» режиме девушки-спортсменки уже участвовали в чемпионате России в 2019 году.

В 2021 году планируется сформировать женскую сборную по ММА на чемпионат мира и Европы.