Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» обновил состав

По традиции, презентация команды «Заречье-Одинцово» прошла в преддверии нового спортивного сезона. Девушки провели открытую тренировку, а также пообщались с болельщиками.

Так выглядит обновленный состав волейбольной команды «Заречье-Одинцово». Девушки проводят открытую тренировку и уже активно готовятся к играм. Капитан — мастер спорта Ольга Ефимова. Для нее это третий сезон в команде.

«Ну, все, наверное, знают, что, когда команда как семья, у них получается все намного лучше и можно выигрывать достаточно сложные матчи благодаря этому», — сказала Ольга Ефимова, капитан команды ВК «Заречье-Одинцово».

Обновления есть, но основной костяк команды остался прежним. Виктория Руссу, Мария Воробьева, Анна Мельникова хорошо знакомы болельщикам. Двух новичков представили отдельно и вручили им футболки.

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Прежним остался и наставник подмосковной команды — Вадим Панков. В начале сентября он ушел с поста главного тренера женской сборной России по волейболу, но продолжил работу с «Заречье-Одинцово». На прошлом чемпионате страны подмосковная команда стала шестой.

Куда же без преданных болельщиков? Вот уже более 10 лет они поддерживают любимую команду. А после областного фестиваля волейбола, который прошел в Одинцове этим летом, поклонников стало значительно больше.

Поддержать любимую подмосковную команду болельщики смогут уже 11 октября, когда начнется чемпионат России. В первом домашнем матче соперником «Заречья-Одинцово» станет «Ленинградка».