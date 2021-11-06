Женская сборная России по теннису завоевала Кубок Билли Джин Кинг

В субботу, 6 ноября, женская сборная России по теннису обыграла команду Швейцарии, завоевав Кубок Билли Джин Кинг. Соревнования теннисисток прошли на территории Чехии. Россиянки одержали победу в финальном матче со счетом 2:0.

В первом матче встречались Дарья Касаткина и Жиль Тайхманн (6:2, 6:4). Вторая встреча финала прошла между Людмилой Самсоновой и чемпионкой Олимпийских игр-2020 Белиндой Бенчич. Россиянке удалось обыграть соперницу из Швейцарии со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 26 минут.

«Таким образом, парная встреча уже не потребуется, сборная России досрочно одержала победу в финальном матче — 2:0! Приятным бонусом к этой победе стало право и в следующем году без квалификационных поединков играть в финальном турнире „Кубка Билли Джин Кинг“-2022», — сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России.

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев прокомментировал триумфальную победу. Он назвал успех российских спортсменок историческим, а саму игру — героической.

«Людмила Самсонова же может обыграть любую соперницу и стать одной из лучших теннисисток, играть на самых больших аренах мира. Следите за ней!» — процитировал слова Андреева RT.