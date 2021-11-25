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    25 ноября 2021, 17:27

    Женская сборная России по керлингу попала в полуфинал ЧЕ

    Арина Бобкова

    Женская сборная России по керлингу досрочно вышла в полуфинал чемпионата Европы по керлингу 2021 года. Об этом сообщил ТАСС.

    Россиянкам удалось обыграть турецкую команду в матче предварительного раунда чемпионата. Игра завершилась со счетом 10:1. Это уже шестая победа в копилке нашей сборной. Также спортсменки потерпели два поражения. Предстоящий матч будет с эстонской командой.

    Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере. Финал чемпионата Европы пройдет 27 ноября, сообщили «Аргументы и факты».