Женская сборная России по керлингу попала в полуфинал ЧЕ

Женская сборная России по керлингу досрочно вышла в полуфинал чемпионата Европы по керлингу 2021 года. Об этом сообщил ТАСС.

Россиянкам удалось обыграть турецкую команду в матче предварительного раунда чемпионата. Игра завершилась со счетом 10:1. Это уже шестая победа в копилке нашей сборной. Также спортсменки потерпели два поражения. Предстоящий матч будет с эстонской командой.

Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере. Финал чемпионата Европы пройдет 27 ноября, сообщили «Аргументы и факты».