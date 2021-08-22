Женская сборная России по хоккею стартовала на ЧМ-2021 с победы над Швейцарией

Женская сборная России одержала победу над представительницами Швейцарии в первом матче группового этапа чемпионата мира-2021. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Шайбы в ворота швейцарок забили Валерия Павлова на 31-й минуте матча, Виктория Кулишова на 32-й минуте и Мария Баталова на 58-й минуте встречи, отметил «Спорт-Экспресс». Первые две шайбы ы ворота соперниц россиянки забросили с разницей в 14 секунд.

Со стороны команды Швейцарии отличилась Алина Мюллер.

В следующем матче сборная Россия выйдет на лед против представительниц Канады. Игра пройдет 23 августа и начнется в 1:00 по московскому времени.

После первого тура в группе A сборные США, Канады и России набрали по три очка. Не набрали очков команды Финляндии и Швейцарии.

Групповой этап ЧМ-2021 завершится 26 августа, плей-офф пройдет с 28 по 31 августа.

Женский чемпионат мира-2021 в Калгари продлится с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A, встретится с командами США, Финляндии, Швейцарии и Канады.