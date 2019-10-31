Женская сборная России по хоккею готовится к турниру пяти наций. Совсем скоро девушки выйдут на лед против команд Чехии, Финляндии, Германии и Швейцарии. Сегодня девушки провели тренировку в подмосковных Химках.

Такой состав хоккейной команды для нашей страны все еще в новинку, хотя игроки в этом году празднуют юбилей — 25 лет женской сборной. Первый официальный матч красивая половина «Красной машины» сыграла в 1994 году против Швейцарии, забив одну шайбу. Конечно, были взлеты и падения. Но сегодня девушки занимают четвертое в мировом рейтинге. Мужская сборная, кстати, находится на втором.

Гендерные различия не повод для особенного отношения. Это подмечают и сами игроки, и тренерский состав.

«Послаблений не дают, но, конечно, понимают, что перед ними девочки. Но в первую очередь мы спортсмены, когда выходим на лед, и они работают с нами, как со спортсменами», -рассказала нападающая женской сборной России по хоккею Алевтина Штарева.

Источник фото: телеканал «360»

Болельщиков пока не много, некоторые связывают это с запретом силовых приемов на корте. Это официальное правило, но судьи часто дают послабление.

«Есть судьи, которые дают потолкаться, попихаться, и нам нравится, когда это дают делать. А есть те, кто, конечно, сразу удаляет, и нас сразу предупреждают, что лучше не удаляться», — сказала вратарь женкой сборной России по хоккею Надежда Морозова.

Источник фото: телеканал «360»

Женский хоккей отличается не силовыми приемами, а вдумчивой и умной игрой.

«Если нет силовых, конечно, надо чем-то брать. Брать комбинационной игрой. Чтобы зритель ходил, надо показывать красивый хоккей, игра в пас, больше мышления. Тогда будет приходить зритель. Найдут своих болельщиков только за счет умного, быстрого, комбинационного хоккея», — отметил помощник главного тренера сборной России по хоккею Денис Афиногенов.

Шестого ноября в подмосковном Дмитрове стартует битва пяти наций. В течение четырех дней наша команда на домашнем льду примет сборные Чехии, Финляндии, Германии и Швейцарии. Несмотря на официальный статус товарищеских матчей, бои будут серьезные.

Источник фото: телеканал «360»

В интервью и тренеры, и игроки уверяют, что самое важное — стать лучшей версией себя, и все противники достойны уважения. Но первый бой на ледовой арене все-таки будет чуть-чуть важнее других.

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«Нет проходных соперников, на всех будем настраиваться, но Финляндия — принципиальный соперник все-таки. На прошлом чемпионате мира они боролись за первое место, даже на Олимпиаде мы когда были, одну шайбу им проиграли за третье место», — сказала нападающая женской сборной России по хоккею Диана Канаева.

Поддержать девушек можно будет на ледовой арене в Дмитрове. Матч начнется в 19:00. Полное расписание игр можно найти на сайте федерации хоккея.