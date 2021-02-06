Женская сборная России по баскетболу вышла на чемпионат Европы 2021 года

Баскетболистки сборной России обыграли команду Швейцарии в матче заключительного тура квалификации на чемпионат Европы 2021 года. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 103:47.

Самой результативной баскетболисткой матча оказалась Мария Вадеева. Она сделала дабл-дабл (25 очков + 11 подборов). В составе национальной команды дебютировала 20-летняя Дарья Репникова.

Россиянки набрали 11 очков и выбились в лидеры в отборочной группе С. Второе место заняла сборная Боснии и Герцеговины. У нее столько же очков, но спортсменки уступили отечественной команде по дополнительным показателям. На третьей строчке разместились швейцарки (7), на четвертой — эстонки (5).

На чемпионат Европы напрямую выйдут победители всех девяти отборочных групп. Также к турниру присоединятся сильнейшие пять команд, которые в своих группах будут вторыми.

Женская сборная России — трехкратный чемпион Европы (2003, 2007, 2011). Россиянки три раза становились серебряными (2001, 2005, 2009) и два раза бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года они заняли восьмое место.

Евробаскет-2021 состоится 17–27 июня во Франции и Испании.