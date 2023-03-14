Спорт 14 марта 2023, 08:00 Женская ассоциация тенниса заступилась на спортсменов из России и Белоруссии WTA ответила на слова теннисистки Леси Цуренко о панической атаке из-за допуска россиян Unsplash

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Украинская теннисистка Леся Цуренко возмутилась тем, что со спортсменов из России и Белоруссии начали снимать запрет на участие в международных соревнованиях. Женская ассоциация тенниса (WTA) заявила, что сопереживает ей, но считает такую политику справедливой. Представителей организации процитировал «Чемпионат».

«Мы уважаем эмоции Леси и всех наших украинских спортсменов. <…> При этом мы сохраняем основополагающий принцип WTA, который заключается в обеспечении возможности участия отдельных спортсменов в профессиональных теннисных турнирах без какой-либо дискриминации», — заявили в ассоциации.

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WTA назвала произошедшее на Украине невероятно тяжелым периодом, поддержала ее жителей и признала, что конфликт повлиял на весь мир и теннисные турниры. Однако в ассоциации заступились за спортсменов из России и Белоруссии, заявив, что они имеют право участвовать в состязаниях, независимо от решения руководства их стран.

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Леся Цуренко призналась, что пережила паническую атаку после недавнего разговора с главой WTA Стивом Саймоном. Он заявил ей, что поддерживать или нет спецоперацию на Украине — личное дело спортсменов. Они в любом случае, по его мнению, имеют право вернуться на международные соревнования. После этого украинская теннисистка снялась с матча на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в котором приняли участие Дарья Касаткина и Варвара Грачева из России.