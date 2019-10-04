Жена сотрудника ЦСКА жестко раскритиковала Гончаренко

Проигрыш ЦСКА «Эспаньолу» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:2 стал причиной бурной реакции жены начальника селекционного отдела российского футбольного клуба Максима Дюкова Людмилы. Женщина не сдерживалась в выражениях, отзываясь о работе тренера Виктора Гончаренко.

Источник фото: instagram.com

В комментариях на своей странице она заявила, что во всех неудачах команды виноват только тренер, который ее «никогда не радовал».

«Он прошлый сезон полностью провалил. А сейчас выезжает на ошибках соперников», — написала она.

Источник фото: instagram.com

После этого она заявила, что Гончаренко отправляет игроков на поле исключительно по личным предпочтениям и не обращает внимания на их подготовку. Единственной его заслугой, которая дает ему какой-то вес — это победа над «Реалом». Но это его достижение не помогало команде всю вторую половину сезона.

После критики со стороны болельщиков ЦСКА Людмила скрыла свои сообщения.

Проигрыш «Эспаньолу» стал вторым поражением армейцев подряд в Лиге Европы. Они остались на последнем месте в группе без набранных очков.