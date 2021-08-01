Жена футболиста Зинченко экстравагантно сообщила ему, каким будет пол их ребенка. Видео

Телеведущая Влада Седан придумала яркий способ сообщить мужу о том, каким будет пол их будущего ребенка. Она вывела его с завязанными глазами на поле стадиона «Динамо» в Киеве. А затем предложила попасть мячом по одному из огромных шаров, прикрепленных к футбольным воротам.

На видео, опубликованном в аккаунтах обоих супругов, видно, что шар взрывается и на табло появляется надпись на английском языке? «Это девочка». За три часа ролик набрала более 188 тысяч просмотров.

Полузащитник «Манчестер Сити, 24-летний Александр Зинченко стал самым молодым капитаном в истории украинской сборной по футболу.

В 2019 году он продлил контракт с английским футбольным клубом до 2024 года. Детали нового договора не разглашались.