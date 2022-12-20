Спорт 20 декабря 2022, 13:51 Желающих отстранения российских спортсменов назвали маргиналами Глава ОКР Поздняков заявил, что отстранения спортсменов из РФ хотят лишь маргиналы РИА «Новости»

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Отстранения российских спортсменов от международных соревнований хотят лишь псевдожурналисты, маргиналы и нечистые на руку конкуренты. Такое заявление сделал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, написал ТАСС.

«Только лишь далекие от объективности псевдожурналисты, маргиналы и нечистые на руку конкуренты хотят отстранения россиян от международных стартов», — сказал он.

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Поздняков отметил, что лично обсуждал вопрос возвращения российских атлетов на международные старты с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и главами других олимпийских комитетов.

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«Не услышал даже намека на нежелание видеть россиян на соревнованиях. Мы делаем все, чтобы они смогли вернуться на мировую арену», — добавил глава ОКР.

По словам Позднякова, любые отстранения спортсменов по национальному признаку не имеют моральных и юридических оснований.

«Это в целом противоречит международным документам, в том числе Олимпийской хартии. Наши визави за рубежом это понимают», — заключил он.

МОК после начала специальной операции РФ на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать на свои соревнования российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава организации Бах не исключил, что отечественных атлетов допустят на Олимпиаду-2024 в Париже, если они дистанцируются от спецоперации.