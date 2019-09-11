  • Жара им не помеха. Юные хоккеисты из Дубы начали подготовку к новому сезону

    11 сентября 2019, 16:10

    Евгения Остапенко, Кирилл Петухов

    Хоккеисты из Дубны устроили тренировки на роликах. И это несмотря на жару в начале сентября! Спортсмены готовятся побеждать в новом сезоне.
    Жара им не помеха. Юные хоккеисты из Дубы начали подготовку к новому сезону

    Вместо коньков — ролики, вместо шайбы — мяч. Теплая погода не смогла помешать юным хоккеистам подготовиться к новому сезону. Все игровые упражнения, которые выполняют спортсмены, впоследствии перенесутся на лед. Но все равно между роликами и коньками разница существенная.

    Жара им не помеха. Юные хоккеисты из Дубы начали подготовку к новому сезону | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «В летний период наши ребята участвуют в чемпионате Москвы, сейчас мы тренируемся на роликах», — отметил тренер Дмитрий Овчинников.

    На улице +25, но ребята в полной амуниции бегают наперегонки, выполняют непростые упражнения и выкладываются на все сто.

    Жара им не помеха. Юные хоккеисты из Дубы начали подготовку к новому сезону | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

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    «Я на хоккей хожу почти четыре года, начал с трех лет. Когда я в первый раз вышел на лед, я падал, и родители не пускали на лед, потому что мы все падали, всем было неудобно, мы ничего не знали», — рассказал юный спортсмен Ян Талипов.

    Хоккейный клуб в Дубне существует с 2015 года. За это время в секции успели позаниматься более сотни детей. Многие уже выпустились. Сейчас акцент делается на ребят 2010 года рождения. В новом сезоне команда готовится показать все, на что способна.