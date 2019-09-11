Жара им не помеха. Юные хоккеисты из Дубы начали подготовку к новому сезону

Хоккеисты из Дубны устроили тренировки на роликах. И это несмотря на жару в начале сентября! Спортсмены готовятся побеждать в новом сезоне.

Вместо коньков — ролики, вместо шайбы — мяч. Теплая погода не смогла помешать юным хоккеистам подготовиться к новому сезону. Все игровые упражнения, которые выполняют спортсмены, впоследствии перенесутся на лед. Но все равно между роликами и коньками разница существенная.

Источник фото: телеканал «360»

«В летний период наши ребята участвуют в чемпионате Москвы, сейчас мы тренируемся на роликах», — отметил тренер Дмитрий Овчинников.

На улице +25, но ребята в полной амуниции бегают наперегонки, выполняют непростые упражнения и выкладываются на все сто.

Источник фото: телеканал «360»

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«Я на хоккей хожу почти четыре года, начал с трех лет. Когда я в первый раз вышел на лед, я падал, и родители не пускали на лед, потому что мы все падали, всем было неудобно, мы ничего не знали», — рассказал юный спортсмен Ян Талипов.

Хоккейный клуб в Дубне существует с 2015 года. За это время в секции успели позаниматься более сотни детей. Многие уже выпустились. Сейчас акцент делается на ребят 2010 года рождения. В новом сезоне команда готовится показать все, на что способна.