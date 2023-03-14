14 марта 2023, 17:11
Жалоба польской теннисистки привела к запрету формы российских клубов
Первая ракетка мира Свентек: нельзя демонстрировать символику российских команд
Появление на корте российской теннисистки Анастасии Потаповой в футболке московского «Спартака» возмутило польскую теннисистку Игу Свентек. Первая ракетка мира обсудила это с WTA, после чего стало известно о возможном запрете на формы российских клубов. Об этом сообщило Przeglad Sportowy.
Свентек заявила, что Потапова не имеет права демонстрировать свои взгляды «в такие времена».
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«Я поговорила с WTA и в некотором смысле узнала, что таких ситуаций, вероятно, будет меньше», — заявила она.
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По ее мнению, спортсменам нужно запретить демонстрировать символику любых российских команд.
Игра российской спортсменки на матче против американки Джессики Пегулы на турнире в Индиан-Уэллсе закончилась поражением для Потаповой. Она выбыла из розыгрыша.
На турнире в США продолжит соревнования лишь одна россиянка — Варвара Грачева.
Ранее Женская ассоциация тенниса заступилась на спортсменов из России и Белоруссии.
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