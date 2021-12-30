«Жалко, конечно». Фетисов оценил отмену МЧМ-2022

Отмена молодежного чемпионата мира по хоккею — 2022 сочли правильным решением спортивного комитета. Болельщикам оно принесло большое разочарование.

С таким заявлением выступил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Его слова привел «Спорт-Экспресс».

«Жалко, конечно. Все готовились к этому спортивному мероприятию. Хоккеисты ехали за непредсказуемостью, задором, эмоциями», — сказал Фетисов.

Вердикт спортивного комитета он назвал правильным: от одного заболевшего в итоге меняется результат целой команды.

«К сожалению, для всех болельщиков это достаточно большое разочарование», — подчеркнул Фетисов.

Доигрывать оставшиеся матчи в другое время и в другом месте, по его мнению, не следует.

«Я думаю, нужно отменить этот молодежный чемпионат мира и забыть о нем насовсем», — резюмировал хоккеист.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение отменить молодежный чемпионат мира — 2022. Причиной стали вспышки коронавируса в нескольких командах, включая сборную России. В этой связи они не могли участвовать в очередных матчах, и сборным засчитывали техническое поражение.

Ранее несколько хоккейных федераций обратились к организаторам МЧМ-2022 по хоккею с просьбой отменить турнир. Причиной они назвали нарушение спортивных принципов.