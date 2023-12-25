Спорт 25 декабря 2023, 16:11 Жафяров и Евсеев захотели разорвать контракты с «Ак Барсом» из-за дискриминации Хоккеисты Жафяров и Евсеев потребовали разорвать их контракты с «Ак Барсом» Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Читать 360tv в

Представитель игроков «Ак Барса» Дамира Жафярова и Никиты Евсеева подал иск в Континентальную хоккейную лигу о расторжении контрактов с казанским клубом. Об этом рассказал журналист Алексей Шевченко в Telegram-канале.

«Представитель Жафярова и Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с „Ак Барсом“ по причине „дискриминация“» — написал Шевченко.

Реклама

Согласно регламенту КХЛ, контракт можно расторгнуть по инициативе хоккеиста, обратившись в дисциплинарный комитет в связи с невыдачей зарплаты, спортивной дискриминацией или в других случаях грубого нарушения клубом условий договора.

В текущем сезоне Жафяров сыграл за «Ак Барс» в 16 матчах КХЛ и набрал два очка по системе «гол + пас». Евсеев провел 19 игр, набрав три очка. В последний раз 19-летний хоккеист выступал за казанский клуб 22 октября.

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий покинул расположение клуба. Причиной стали семейные обстоятельства.