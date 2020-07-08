«Зениту» вручили кубок чемпионов России

Футболистам петербургского «Зенита» вручили чемпионский кубок Российской премьер-лиги. Награждение проходило на «Газпром Арене».

Видео торжественного события выложила пресс-служба футбольного клуба в Twitter.

Футболистов и тренеров «Зенита» наградили за победу в чемпионате после матча с «Сочи». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. У «Зенита» голы забили Малком (на 33-й минуте) и Сердар Азмун (на 77-й минуте). Сам чемпион РПЛ пропустил мяч от Антона Заболотного на пятой минуте встречи.

Оставшиеся матчи футболисты сыграют 11 июля — с грозненским «Ахматом», 15 июля встреча состоится на домашнем поле с «Оренбургом», а 22 июля матч пройдет в гостях против «Ростова».