Дубль Азмуна привел к победе «Зенита» над ЦСКА

Оба мяча в ворота армейцев отправил Сердар Азмун на 19-й и 69-й минуте игры. Единственный ответный гол забил Никола Влашич на 26-й минуте.

После победы в трех стартовых матчах нового сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал лидером турнирной таблицы. Ранее команда одержала победу над «Ростовом» и «Ротором». Оба матча закончились со счетом 2:0.

Таким образом клуб из «северной столицы» на два очка опережает «Динамо» и «Локомотив», которые расположились

Петербургский клуб с девятью баллами возглавляет турнирную таблицу первенства, опережая на два очка идущие следом «Локомотив» и «Динамо», которые расположились ниже. ЦСКА занимает пятое место с шестью очками.

Следующий тур армейцы начнут со встречи с «Рубином». «Зенит» сыграет с «Ростовом». Оба матча пройдут 22 августа.