По словам спортсмена, прошедшая игра получилось вязкой и тяжелой. Он напомнил, что в первом тайме практически не было острых моментов, поскольку немецкую команду отличает хорошая распасовка, контроль игры и действия «от себя». В матче с «Зенитом» процент владения мячом оказался в пользу «Лейпцига» (65-70%).

«Штрафной на последней минуте и гол „Лейпцига“, на самом деле, спутал „Зениту“ все карты. Кроме того, в моменте с фолом на Дугласе Сантосе, на мой взгляд, нарушение было непосредственно в штрафной, а не на линии», — отметил футболист.

По его мнению, петербургскому клубу необходимо улучшить взаимодействие между членами команды. Абдулфаттах обратил внимание на проблемы с выходом из обороны в атаку, а также на неудачное взаимодействие в средней линии, которое он заметил у игроков «Зенита».

«Мне кажется, „Зенит“ заслуживал большего. Сейчас будет тяжело. Сейчас под вопросом даже участие в Лиге Европы, если разобраться», — подытожил спортсмен.