«Зенит» заплатит штрафы на 410 тысяч рублей после матча со «Спартаком»

Первый штраф в размере 100 тысяч рублей клуб заплатить за то, что не смог обеспечить безопасность зрителей на стадионе. За неправомерные действия болельщиков «Зенита» клубу выписали еще 200 тысяч рублей штрафа.

Дополнительные 60 тысяч рублей петербургский клуб заплатит за оскорбительные кричалки болельщиков и 50 тысяч рублей за то, что зрители не соблюдали санитарные требования во время проведения матча.

Свою часть наказания получил и «Спартак». Поведение болельщиков обойдет московскому клубу в 100 тысяч рублей. Кроме того начальник команды Михаил Ходырев раскошелится на шесть тысяч рублей за то, то он выходил за пределы технической зоны.

Как напомнил «Царьград», в ходе встречи «Спартака» и «Зенита» на поле в Санкт-Петербурге на трибунах началась драка между фанатами двух команд. Несмотря на то, что из-за санитарных ограничений количество зрителей было существенно ограничено, количества «горячих голов» хватило для того, чтобы устроит драку.

В дело вмешались стюарды и полицейские. Проблема заключалась еще и в том, что болельщики обеих команд до драки находились в изолированных ложах, но не удержались и пошли стенка на стенку. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу «Зенита».