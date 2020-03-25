    25 марта 2020, 13:43

    «Зенит» записал на видео тренировки футболистов во время карантина

    Ольга Ситникова

    Игроки советского и российского футбольного клуба из Санкт-Петербурга «Зенит» показали свои занятия в период карантина из-за коронавируса. В минутном ролике спортсмены призывают зрителей не грустить и повторять их тренировки. Об этом сообщили «Невские новости».

    Видеозапись появилась в официальной группе команды в «ВКонтакте» и получила название «ФизCoolТура». На ролике видно, что футболисты даже в карантин не забывают о физических нагрузках.

    Видео выполнили в советском стиле.

    «Доброе утро, товарищи! Начинаем заниматься гимнастикой!» — отметили представители клуба в подписи к публикации.

    В комментариях пользователи порадовались спортивной инициативе и решили поддержать команду: «Занимайтесь спортом, СБГ!», «Молодцы, так держать», «Запускаем классику!».