«Зенит» записал на видео тренировки футболистов во время карантина

Видеозапись появилась в официальной группе команды в «ВКонтакте» и получила название «ФизCoolТура». На ролике видно, что футболисты даже в карантин не забывают о физических нагрузках.

Видео выполнили в советском стиле.

«Доброе утро, товарищи! Начинаем заниматься гимнастикой!» — отметили представители клуба в подписи к публикации.

В комментариях пользователи порадовались спортивной инициативе и решили поддержать команду: «Занимайтесь спортом, СБГ!», «Молодцы, так держать», «Запускаем классику!».