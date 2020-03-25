«Зенит» записал на видео тренировки футболистов во время карантина
Игроки советского и российского футбольного клуба из Санкт-Петербурга «Зенит» показали свои занятия в период карантина из-за коронавируса. В минутном ролике спортсмены призывают зрителей не грустить и повторять их тренировки. Об этом сообщили «Невские новости».
Видеозапись появилась в официальной группе команды в «ВКонтакте» и получила название «ФизCoolТура». На ролике видно, что футболисты даже в карантин не забывают о физических нагрузках.
Видео выполнили в советском стиле.
«Доброе утро, товарищи! Начинаем заниматься гимнастикой!» — отметили представители клуба в подписи к публикации.
В комментариях пользователи порадовались спортивной инициативе и решили поддержать команду: «Занимайтесь спортом, СБГ!», «Молодцы, так держать», «Запускаем классику!».