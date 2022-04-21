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    21 апреля 2022, 22:16

    «Зенит» заменит футболиста Ловрена Максимом Оспенко

    Дарья Морозова

    «Зенит» нашел, кем заменить капитана команды Деяна Ловрена, который покинет клуб в 2022 году. Об этом сообщило издание Metaratings.

    По данным сайта «Свободная пресса», вместо него будет играть Максим Осипенко. До этого он был защитником в «Ростове».

    Есть информация, что футболистом заинтересовал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    Ранее сообщалось, что клуб присматривался к полузащитникам московского «Локомотива» Дмитрию Баринову и Рифату Жемалетдинову.