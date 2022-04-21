«Зенит» заменит футболиста Ловрена Максимом Оспенко
«Зенит» нашел, кем заменить капитана команды Деяна Ловрена, который покинет клуб в 2022 году. Об этом сообщило издание Metaratings.
По данным сайта «Свободная пресса», вместо него будет играть Максим Осипенко. До этого он был защитником в «Ростове».
Есть информация, что футболистом заинтересовал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Ранее сообщалось, что клуб присматривался к полузащитникам московского «Локомотива» Дмитрию Баринову и Рифату Жемалетдинову.