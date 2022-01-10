«Зенит» заявил о переходе Ивана Сергеева из «Крыльев Советов»

Футбольный клуб Санкт-Петербурга «Зенит» заявил на официальном сайте о переходе нападающего из самарских «Крыльев Советов»Ивана Сергеева. С 26-летним игроком заключили контракт до конца сезона 2024/25.

Сергеев выступал за «Крылья» с августа 2020 года: уже за первый сезон он забил 40 голов в 39 играх первенства Футбольной национальной лиги. Футболист установил рекорд и помог тем самым своему клубу вернуться в РПЛ. В текущем сезоне в составе «Крыльев Советов» Сергеев забил шесть мячей в чемпионате России и два — в кубке страны.

В ноябре 2021 года его пригласили в российскую сборную. Футболист уже попал в заявку на матчи отборочного турнира чемпионата мира против команд Кипра и Хорватии.

Ранее тульский «Арсенал» приобрел у клуба «Рубин» защитника Данила Степанова. 21-летний футболист выступает за молодежную сборную России по футболу. Ранее он играл в составе «Арсенала» в качестве арендованного игрока. Однако теперь клуб решил приобрести спортсмена. По неподтвержденной информации, трансфер Степанова обошелся в 400 тысяч евро.