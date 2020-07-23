«Зенит» заявил, что не собирается продавать Азмуна

Форвард «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему будет играть за петербургскую команду. Переговоры о его продаже руководство клуба не ведет: рыночная стоимость футболиста пока не достигла потолка.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил ТАСС, что ФК не собирается прощаться с иранцем.

«Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна», — подчеркнул он.

По словам Медведева, футболист только наращивает мастерство. И это позволяет говорить о том, что «рыночная стоимость» Азмуна своего предела не достигла. По информации портала В AreaNapoli, интерес к иранцу проявил итальянский ФК «Наполи».

На Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) игрока признали лучшим бомбардиром. Он обошел даже своего одноклубника Артема Дзюбу, который финишировал вторым. У обоих футболистов по 17 мячей. У россиянина семь голов с пенальти, иранец забил с 11-метровой отметки только один гол.

«Подобного достижения могло не быть, если бы мы не показывали такой игры и таких результатов», — заметил Медведев. Событие, когда два игрока одного клуба стали во главе списка бомбардиров, он назвал уникальным.

Сейчас «Зенит» доигрывает чемпионат и Кубок России. Потом руководство клуба намерено заняться формированием команды на следующий сезон. Планы, заключил Медведев, касаются как всех потенциальных, так и реальных новичков.